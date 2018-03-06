Собчак попросилась поїхати в анексований Крим

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що направила до Посольства України лист з проханням поїхати в анексований Крим.

Про це вона сказала в ефірі радіо "Ехо Москви".

На запитання ведучого, чи збирається вона їхати до Криму напередодні президентських виборів, Собчак відповіла, що поїде, але хоче в'їхати з території материкової України.

"Я вже направила лист в посольство України, чекаю відповідь. Якщо і поїду в Крим, то тільки з території України. Вважаю, що так правильно буде", - сказала вона.

На уточнююче запитання, навіщо їй дозвіл України, адже там "російські виборці", Собчак відповіла, то в Криму планує поспілкуватися з "різними людьми", в тому числі, і з кримськими татарами, які не задоволені ситуацією, яка виникла на півострові.

Після цього ведучий заявив, що крім кримських татар в Криму багато інших людей, які "хотіли приєднатися до Росії". "Що ти їм скажеш, йдіть назад в Україну?" - запитав він

"Ні, я їм цього ніколи не говорила і не скажу. Хоча від мене багато хто чекає, що я скажу, що ми повернемо Крим Україні. Але я такого ніколи не скажу, тому що я розумію, що є люди, і це теж правда, які хочуть бути в Криму, який є частиною Росії", - відповіла Собчак.

Вона додала, що кримчан "вже зробили частиною Росії", але щоб "референдум", який пройшов у 2014 році, був законним, необхідно провести повторне "міжнародне" голосування.

"Українська правда" звернулася до Міністерства закордонних справ "з проханням прокоментувати заяви Собчак про прохання поїхати до окупованого Криму. Відповідь поки не отримали.