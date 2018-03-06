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Собчак попросилась поїхати в анексований Крим

Вівторок, 6 березня 2018, 17:06
Собчак попросилась поїхати в анексований Крим

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що направила до Посольства України лист з проханням поїхати в анексований Крим.

Про це вона сказала в ефірі радіо "Ехо Москви".

На запитання ведучого, чи збирається вона їхати до Криму напередодні президентських виборів, Собчак відповіла, що поїде, але хоче в'їхати з території материкової України.

"Я вже направила лист в посольство України, чекаю відповідь. Якщо і поїду в Крим, то тільки з території України. Вважаю, що так правильно буде", - сказала вона.

На уточнююче запитання, навіщо їй дозвіл України, адже там "російські виборці", Собчак відповіла, то в Криму планує поспілкуватися з "різними людьми", в тому числі, і з кримськими татарами, які не задоволені ситуацією, яка виникла на півострові.

Після цього ведучий заявив, що крім кримських татар в Криму багато інших людей, які "хотіли приєднатися до Росії". "Що ти їм скажеш, йдіть назад в Україну?" - запитав він

"Ні, я їм цього ніколи не говорила і не скажу. Хоча від мене багато хто чекає, що я скажу, що ми повернемо Крим Україні. Але я такого ніколи не скажу, тому що я розумію, що є люди, і це теж правда, які хочуть бути в Криму, який є частиною Росії", - відповіла Собчак.

Вона додала, що кримчан "вже зробили частиною Росії", але щоб "референдум", який пройшов у 2014 році, був законним, необхідно провести повторне "міжнародне" голосування.

"Українська правда" звернулася до Міністерства закордонних справ з проханням прокоментувати заяви Собчак про прохання поїхати до окупованого Криму. Відповідь поки не отримали.

Українська правда

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Теми: КриманексіяРосіявибориСобчак
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