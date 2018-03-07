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АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я, 1 боєць ЗСУ загинув

Середа, 7 березня 2018, 06:20
АТО: Бойовики тричі порушили перемир’я, 1 боєць ЗСУ загинув

Минулої доби, попри оголошене перемир’я, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. У результаті загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати обстріли позицій сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню,

На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї – неподалік Малинового.

На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

Українська сторона заявила, що Збройні Сили готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня. Про таку готовність заявляли і представники ОРДО та ОРЛО.

У цей же день, 5 березня, бойовики здійснили 5 обстрілів, поранивши одного бійця ЗСУ.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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