Клімкін – Собчак: В’їзд до Криму для нелегітимної кампанії – це шизофренія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає недоречним візит кандидата у президенти Росії Ксенії Собчак до анексованого Криму.

Це випливає з його твітів.

Раніше Собчак заявила, що надіслала посольству України лист із проханням в’їхати в анексований Крим з материкової частини України.

Клімкін зазначив: "Мене всі про Собчак і окупований Крим питають, начебто інших тем нема".

"Дотримуватися українського законодавства для в’їзду в окупований Крим – це, звісно, позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупованій території – це точно шизофренія. Звичайно, політична", – заявив голова МЗС.

"А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму", – зазначив він.

"Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу", – додав Клімкін.

Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018

А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу :) 2/2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 7, 2018

Міністр не уточнив, чи справді лист від Собчак надходив до дипломатичної установи України.

У посольстві України в Росії напередодні повідомили, "що жодних листів або звернень від Собчак не отримували".

Як відомо, на 18 березня – четверту річницю офіційної анексії Криму – в Росії призначено чергові вибори президента.

Телеведуча Ксенія Собчак позиціонує себе на них як альтернатива Володимиру Путіну, хоча її президентський рейтинг незначний. Собчак визнає незаконним кримський "референдум" 2014 року, але повернути Крим Україні не обіцяє .