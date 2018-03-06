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У посольстві України заявили, що не отримували листа від Собчак – ЗМІ

Вівторок, 6 березня 2018, 22:09

У Посольстві України в Росії спростували заяву кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак про звернення в дипмісію за дозволом поїхати в окупований Крим.

Про це агентству "УНІАН" повідомили у посольстві України в РФ.

"Ні, ми жодних листів або звернень від Собчак не отримували", - розповів український дипломат агентству.

Як відомо, Ксенія Собчак заявила, що направила до Посольства України лист з проханням поїхати в анексований Крим.

"Я вже направила лист в посольство України, чекаю відповідь. Якщо і поїду в Крим, то тільки з території України. Вважаю, що так правильно буде", - сказала вона в ефірі радіо "Ехо Москви".

"Українська правда" у Threads

Теми: СобчакРосіяКримУкраїна
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