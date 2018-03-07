Апеляційний суд визнав законним арешт Шепелєва

Апеляційний суд міста Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Олександра Шепелєва, якого підозрюють у замовному вбивстві та розкраданні коштів та державній зраді.

Про це інформує прес-служба суду.

Зазначається, що 6 березня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту в інтересах підозрюваного Шепелєва .

За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 лютого 2018 року про арешт Шепелєва залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного, – без задоволення.

Як повідомлялось, Шепелєв підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), ч. 2 ст. 366 ("Службове підроблення"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом"), ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство").

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Як відомо, Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Після висунення звинувачень втік за кордон і довший час там переховувався.

Шепелєва затримали ввечері 8 лютого 2018 року під Києвом. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Печерський райсуд Києва за одним із епізодів обрав запобіжний захід колишньому народному депутату у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

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