Суд заарештував Шепелєва на 2 місяці

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Олександру Шепелєву у вигляді тримання під вартою до 8 квітня 2018 року.

Відповідне рішення оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова, передає "УНІАН".

Суд прийняв рішення про застосування запобіжного заходу, обраного 26 березня 2015 року.

"Ухвалою клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Шепелєва Олександра Олександровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 26 березня 2015 року", - заявила суддя.

Рішення підлягає негайному виконанню після оголошення і може бути оскаржене в Апеляційному суді протягом 5 днів.

Заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко уточнив, що рішення прийнято відповідно до ухвали суду від 26 березня 2015 року, тому що "підозрюваному Шепелєву було вже обрано заочно запобіжний захід".

"А зараз розглядалося клопотання про застосування даного запобіжного заходу. Підозра підтверджується відповідними доказами, тобто слідчим суддею цим рішенням підтверджено наші всі доводи і наші всі докази, які підтверджують як і підозру, так і ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України", - підкреслив Кравченко.

Як відомо, Шепелєв був затриманий у середу 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР".

Раніше у квітні 2017 року російські ЗМІ повідомили про затримання Шепелєва в Москві за ордером на арешт від Печерського районного суду Києва.

Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

Він утік до Угорщини, яка згодом видала його Україні. Проте з України Шепелєв втік з-під арешту в лікарні разом з конвоїром до Росії.

У 2012 році проти екс-нардепа порушили справу за підозрою в причетності до розкрадання коштів "Родовід Банку" на суму більше 220 млн грн за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борулько в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року.

Згодом МВС України повідомило, що Шепелєв знаходиться в міжнародному розшуку за підозрою в замаху на вбивство і розкраданні коштів.

Окрім того, екс-депутат фігурував у справах щодо вбивства глави наглядової ради "АвтоКразБанку" Сергія Кириченка у січні 2003 року та щодо замаху на життя колишнього акціонера "Родовіда" Сергія Дядечка.

У серпні 2016 року стало відомо, що Головна військова прокуратура також відкрила проти екс-депутата справу за підозрою у державній зраді. За наявними даними, Шепелєв перейшов на службу до ФСБ Росії.

Шепелєв двічі обирався до парламенту за списками БЮТ, але в 2010 році був виключений з фракції і перейшов у фракцію Партії регіонів, звідки все ж згодом вийшов. На парламентських виборах 2012 року балотувався по мажоритарному округу № 13 (Вінницька обл.) Як самовисуванець, однак посів лише 7-е місце.

Наприкінці березня 2014 року Шевченківський райсуд Києва обрав для Шепелєва запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту.

20 березня 2015 року екс-нардепа Шепелєва затримали в Росії.

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