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Ляшко про обшуки у помічника: Він старався для людей

Середа, 7 березня 2018, 11:31
Ляшко про обшуки у помічника: Він старався для людей

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що обшуки у його помічника Олександра Богачова, який начебто пропонував хабар в.о. міністра охорони здоров'я Уляні Супрун  - це політичне замовлення і спроба дискредитації.

Про це він написав у Facebook.

"НАБУ проводить обшуки у мого помічника Олександра Богачова, який начебто пропонував хабаря Уляні Супрун за поставку медичного обладнання у міську лікарню міста Вишневого. Ви більш ідіотське звинувачення чули?!", - заявив Ляшко.

"Не собі в кишеню, а людям Богачов добивається сучасного обладнання в лікарню і його за це переслідують. Звичайно ж, легше закрити усі лікарні в Україні і залишити людей без допомоги, як це робить Супрун і тоді вона герой. А коли мій помічник добивається, щоб люди мали достойні умови для лікування - він злочинець і ворог!", - додав він.

За його словами, співробітники Національного антикорупційного бюро виконують "політичне замовлення" і вигадують все, щоб дискредитувати його.

Ляшко заявив, що його фракція вимагає негайного звільнення Супрун і закликав прем'єра Володимира Гройсмана негайно внести подання на міністра. А також вимагає негайно обрати аудитора для НАБУ.

"А Олександра Богачова я не здам нікому! Круглий сирота, який добивається для людей, а не для себе - заслуговує на мою повну повагу і підтримку", - додав він.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро з ранку проводять обшуки вдома у помічника Олега Ляшка Олександра Богачова.

За попередньою інформацією, обшуки проходять у справі про пропозицію хабара в.о. міністру охорони здоров'я Уляні Супрун.

Українська правда

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Теми: Ляшко ОлегНАБУхабарРадикальна партіяВишневе
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