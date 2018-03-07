Гладковський заявив, що не може впливати на рішення Міноборони

Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський заявив, що не може впливати на рішення Міністерства оборони і ніколи цього не робив.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби РНБО, яке отримала Українська правда.

"Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, у рамках своїх повноважень я не можу впливати на рішення Міністерства оборони України, і ніколи цього не робив", - йдеться у зверненні Гладковського до УП.

Крім того, він наголошує, що у 2014 році вийшов із управління усіма підприємствами, які входять до структури корпорації "Богдан".

"Нині я не ухвалюю жодних управлінських рішень, пов’язаних із бізнес-процесами цієї структури. Тому звинувачення у лобізмі продукції корпорації без жодних доказів та фактів кидають тінь на мене як на посадову особу та громадянина України", - зазначає Перший заступник секретаря РНБО.

Раніше повідомлялося, що протягом 2016-2017 років офіційний дистриб’ютор китайської продукції Great Wall "Богдан-Індустрія" підписала тендерні контракти на 26,1 мільйон гривень для постачання техніки в зону АТО.

ТОВ "Богдан Індустрія" входить до корпорації "Богдан Моторс".

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс.

Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.

Міністерство оборони замовило у "Богдан Моторс" 200 санітарних автомобілів.

У квітні 2017 року військовим було передано першу партію техніки.

Згодом стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Пізніше в корпорації "Богдан" запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.

Натомість Міноборони засекретило угоди про постачання автомобілів "Богдан 2251".

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