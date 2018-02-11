"Богдан" запевняє, що про відмову МОУ від закупівель не йдеться

Міноборони ініціювало створення спецгруп, які у координації із заводом-виробником "Богданів" модернізують санітарний автомобіль Богдан-2251 для потреб медичної служби ЗСУ, про призупинення виробництва чи відмову від закупівель не йдеться.

Про це заявили у корпорації "Богдан" 11 лютого.

"Рішення Міноборони націлене на забезпечення медичної служби ЗСУ надійним та якісним санітарним автомобілем класу "А", який має замінити в українській армії морально- та технічно- застарілі УАЗ-3962 російського виробництва. За оцінками МОУ, наразі потреба в таких автомобілях складає сотні одиниць", - зазначили у компанії.

"До постачання у Міноборони санітарний автомобіль Богдан-2251 пройшов серію випробувань державної комісії, за результатами роботи якої якої було прийнято рішення про закупівлю таких автомобілів для потреб медичної служби ЗСУ. Після поставки 50 таких автомобілів та їх експлуатації у зоні бойових дій у частин автомобілів було виявлено технічні несправності, але йшлося не про 50%, про які на всю країну заявили окремі ЗМІ, а про 17%", - зазначили у корпорації.

У корпорації "Богдан" зазначають, що основними причинами виявлених несправностей стали виходи з ладу паливної системи автомобіля через використання неякісного палива та порушення умов експлуатації або регламенту сервісного обслуговування.

"Про це свідчать висновки створеної сторонами комісії і незалежних експертів. У "Богдан Моторс" розроблено заходи з модернізації автомобіля Богдан-2251, які готові оперативно провести, аби реагувати на складні умови експлуатації техніки в зоні АТО", - йдеться у повідомленні компанії.

Як відомо, раніше у Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин. Відповідне рішення ухвалили за результатами засідання круглого столу під головуванням заступника глави МОУ.

Раніше стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод. За держзамовленням, Міноборони було передано 100 автомобілів, наразі ЗСУ прийняли половину.

Санітарний автомобіль "Богдан 2251" виробляється корпорацією "Богдан Моторс". Розробка авто, як заявлялося, велася разом зі спеціалістами Міноборони з урахуванням потреб військових лікарів. Вартість автомобіля становила $32 тис. за одиницю.

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс. Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко. Нинішній гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов раніше був дилером корпорації.