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Порошенко пообіцяв 10-річну програму для зміцнення статусу української мови

П'ятниця, 9 березня 2018, 10:07
Порошенко пообіцяв 10-річну програму для зміцнення статусу української мови

Президент Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу української мови.

Про це глава держави заявив 9 березня під час урочистостей з нагоди вручення премії ім. Тараса Шевченка. 

"До мене останнім часом багато разів зверталися з пропозицією оголосити 2019 рік роком української мови... Скажу прямо, я не хочу цього робити. Бо року - замало. А що наступного року? Про українську ми забудемо?", -  зазначив Порошенко. 

"Найближчим часом я підпишу указ про розробку 10-річної програми укорінення та зміцнення державного статусу рідної української мови. Попереду – десятиліття української мови в Україні, протягом яких позитивні зміни мають стати незворотними - наголошую, незворотними", - заявив він. 

"Боротися за українську - значить не лише вигукувати гасла та висувати вимоги до влади. Це значить купувати україномовні книги, передплачувати україномовні газети, віддавати перевагу україномовним версіям сайтів, і головне – говорити нею... Разом з тим мушу дбати і про те, аби наші законодавчі ініціативи залишали широкий простір для реалізації прав тих громадян України, чиєю рідною мовою чи мовою спілкування є російська, кримськотатарська та інші мови", - додав Порошенко. 

Також президент зазначив, що до української мови має "прийти і опанувати" кожен громадянин України. 

"Кожен має пройти свій шлях до мови, як, для прикладу, 20 років тому зробив це я. Моя українська – свідомий вибір повернутися до рідної мови, зроблений вже у зрілому віці", - зазначив президент.

Українська правда

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Теми: Порошенкомова
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