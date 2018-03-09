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Торгпредставництво Таджикистану має свій погляд на конфлікт із Левченком

П'ятниця, 9 березня 2018, 22:31

Торгове представництво республіки Таджикистан в Україні просить компетентні органи та структурні підрозділи КМДА розібратися з конфліктом на вулиці Половецькій за участю народного депутата Юрія Левченка.

Відповідну заяву розміщено на Facebook-сторінці представництва.

"Сьогодні 09.03.2018 року, комунальними службами КМДА здійснювався демонтаж незаконно встановлених гаражів по вулиці Половецька 25/27-29" - йдеться в заяві.

У Торговому представництві Таджикистану стверджують, що земельна ділянка була надана йому в оренду на законних підставах, і орендна плата сплачується в повному обсязі в бюджет міста Києва.

"Там Під час проведення демонтування гаражів відбулася сутичка за участю народного депутата, який намагався кинути "коктейль Молотова" в співробітників комунальних служб", - заявили в представництві.

"Враховуючи вищезазначене, просимо компетентні органи та структурні підрозділи КМДА вжити заходів щодо вирішення даної ситуації", - йдеться в заяві.

Оновленння від 10.03: Варто зазначити, що сторінка Торгового представництва Таджикистану в Україні у Facebook була створена лише 9 березня, має 2 підписників, і це єдине повідомлення на ній. За телефонами представництва "Українській правді" у вихідний день додзвонитися не вдалося. 

Як повідомлялося, 9 березня зранку депутат Київради Святослав Кутняк заявив, що позафракціійного народного депутата, члена ВО "Свобода" Юрія Левченка побили до втрати свідомості на акції проти забудови в Києві.

"Свобода" заявила, що на земельній ділянці на вулиці Половецькій планують збудувати житловий комплекс (відповідно до містобудівних умов, 20 і більше поверхів) з офісними приміщеннями і паркінгом. "Десь у межах цієї споруди розміщуватиметься торгове представництво Республіки Таджикістан", - зазначили в партії.

Поліція розпочала за фактом інциденту кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 "Хуліганство".

"Наряди поліції встановили, що працівники благоустрою, відповідно до припису, проводили  демонтаж гаражів. На місце прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, які намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю. У результаті виникла сутичка, яку припинили правоохоронці", - заявили в поліції.

Теми: Свободаземля
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