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Порошенко: коли прийдуть миротворці, російська армія піде

Неділя, 1 квітня 2018, 12:33
Порошенко: коли прийдуть миротворці, російська армія піде

Президент Петро Порошенко 10 квітня здійснить візит до Берліна для переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Я 10 числа їду до Берліна. Будемо говорити про миротворців", - повідомив він у неділю в Маріуполі.

"Чому це так важливо? Тому що коли миротворці прийдуть скрізь – від Новоазовська до Станиці Луганської, будуть в Донецьку, будуть в Луганську, там не буде місця російській армії, вона піде через кордон", - переконаний Порошенко.

За його словами, потрібно створити умови для введення миротворців, "провести рішення РБ ООН".

"Сьогодні тверда позиція України в боротьбі за мир приводить до того, що всі країни світу, крім Росії, підтримують необхідність запровадження миротворців. Дотиснемо Росію. Ви бачите, що зараз Росія опинилася в тотальній і повній ізоляції лише тому, що вона агресією пішла на Україну і вбиває українців", - сказав президент.

Як повідомлялося, 17 березня президент Петро Порошенко висловив сподівання, що новий уряд Ангели Меркель сприятиме у питанні введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ.

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією. Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

30 січня спецпредставник США Курт Волкер заявив, що Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Повідомлялося, що для того, щоб зупинити війну на Донбасі, потрібен контингент у 20 тисяч військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО, і 4 тисяч поліцейських.

Українська правда
Теми: ПорошенкоНімеччинамиротворці
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