Волкер: Росія допускає ширший мандат миротворців, ніж захист ОБСЄ

Росія вже не виключає можливість розгортання миротворчої місії ООН по всій території на Донбасі, включаючи російсько-український кордон.

Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Так, є бажання вбачати ширший мандат для миротворчих сил, ніж лише захист спостерігачів, включаючи доступ до усієї території конфлікту, у тому числі прилеглої до міжнародного кордону", - заявив Волкер.

При цьому американський дипломат відзначив, що цього разу під час його переговорів із Сурковим у Дубаї 26 січня російська сторона була більш відкритою у питанні розміщення миротворців на Донбасі.

"Ми не представили конкретний план. Ми мали дискусію, як це можна реалізувати на практиці. Ви повинні мати миротворчі сили на всій території, відтак, лише за такої умови буде можливість провести вибори. І це буде одним із завдань миротворчих сил, щоб забезпечити безпеку виборів", - додав спецпредставник США по Україні.

Говорячи про розгортання миротворчої місії ООН на окупованій території на сході України, Волкер також зазначив, що російська сторона пов’язує цю проблему із виконанням Києвом політичних пунктів Мінських домовленостей.

У свою чергу, нагадав американський дипломат, Україна вимагає від РФ спочатку повного виконання безпекового блоку домовленостей, включаючи повне припинення вогню та виведення російських військ з Донбасу.

Раніше Волкер назвав неприйнятним російський проект резолюції про розміщення миротворців в ОРДЛО.

"Росія запропонувала іншу концепцію - так звану захисну силу, яка оберігала б тільки спостерігачів ОБСЄ. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил і озброєння через міжнародний кордон тривав би", - пояснив Волкер.

Як повідомлялось, помічник президента РФ Владислав Сурков за підсумками зустрічі з Волкером заявив, що пропозиції США щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі "мають цілком реалізовний вигляд", головне у них - "досить докладний план поетапного розгортання місії в ув'язці з реалізацією політичних пунктів мінських угод".