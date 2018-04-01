ЗСУ відкривали вогонь у відповідь – Міноборони

1722 перегляди
Неділя, 1 квітня 2018, 13:40

У суботу українські війська один раз відкривали вогонь зі стрілецької зброї у відповідь на обстріли бойовиків.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в неділю.

"В одному випадку з огляду на ситуацію, що складалася, військовослужбовці ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - сказав він.

За словами Праути, із 11 зафіксованих у суботу ворожих обстрілів 9 визначені як прицільні.

Він також підтвердив, що внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

"Стан здоров'я постраждалих військовослужбовців оцінюється як середньої важкості", - сказав речник Міноборони.

Як відомо, 26 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят з опівночі 30 березня.

Однак бойовики зірвали "великоднє перемир’я" вже через 10 хвилин після початку його дії. 

Українська правда
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
Доба в АТО: 11 обстрілів, 2 поранених 1 квітня 2018, 06:26
Бойовики в суботу порушили перемир'я 7 разів 31 березня 2018, 18:44
Використовуючи "перемир'я", бойовики зосереджують техніку – штаб 31 березня 2018, 17:16
Усі новини
Головні новини
Порошенко – військовим: тримайте порох сухим, набоїв не шкодуйте
Порошенко: коли прийдуть миротворці, російська армія піде
На Подолі сталася ДТП за участю дипломатичного авто РФ
Доба в АТО: 11 обстрілів, 2 поранених
Усі новини
Відео

Як подолати залежність від смартфона за допомогою смартфона

бренд

У Нью-Йорку відкрили магазин гендерно нейтрального одягу

Досвід

Як викрали мою машину і чого це мене навчило