ЗСУ відкривали вогонь у відповідь – Міноборони

У суботу українські війська один раз відкривали вогонь зі стрілецької зброї у відповідь на обстріли бойовиків.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в неділю.

"В одному випадку з огляду на ситуацію, що складалася, військовослужбовці ЗСУ були змушені відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї", - сказав він.

За словами Праути, із 11 зафіксованих у суботу ворожих обстрілів 9 визначені як прицільні.

Він також підтвердив, що внаслідок обстрілів двоє українських військових отримали поранення.

"Стан здоров'я постраждалих військовослужбовців оцінюється як середньої важкості", - сказав речник Міноборони.

Як відомо, 26 березня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове припинення вогню в зоні АТО на період великодніх свят з опівночі 30 березня.

Однак бойовики зірвали "великоднє перемир’я" вже через 10 хвилин після початку його дії.