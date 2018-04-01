"Динамо" за присутності Порошенка переграло "Маріуполь"

Київське "Динамо" у матчі 25-го туру УПЛ на виїзді здолало ФК "Маріуполь".

Матч, який проходив у Маріуполі, завершився перемогою столичної команди з рахунком 3:2.

Перший тайм поєдинку виграли господарі. У киян лише на старті поєдинку був напівмомент за участі Беседіна, а в подальшому поцікавіше виглядала команда з Маріуполя.

На 28-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. Після помилки на виході Дениса Бойка Тотовицький зіграв на випередження і вивів свою команду вперед 1:0. Наступні голи уболівальники побачили вже в другому таймі, що пройшов за переваги біло-синіх.

У "Динамо" зіграла заміна Олександра Хацкевича, який випустив на поле Миколу Шапаренка. На 47-й хвилині Шапаренко видав чудовий пас у штрафну на Беседіна і той ударом у кут воріт зрівняв рахунок у грі - 1:1. На 65-ій хвилині після розіграшу стандарту вже сам Шапаренко ударом зходу з метрів 22-ох пробиває у верхній кут воріт - 1:2.

На 72-й хвилині Віктор Циганков розібрався із захистом "маріупольців" і ударом у нижній кут робить рахунок 3:1. Але інтрига на цьому на згасла. На 78-й після подачі кутового Тотовицький ударом з кількох метрів скорочує розрив у рахунку - 2:3. Але на більше ФК "Маріуполь" у цій грі не вистачило і голів у цій зустрічі вже не було.

Варто зазначити, що на матчі був присутній президент України Петро Порошенко.

Як зазначали у ЗМІ, на стадіоні у Маріуполі під час гри навіть "заглушили" інтернет.

28 березня УПЛ повідомила про перенесення часу матчу "Маріуполь" – "Динамо" з 14:00 на 17:00. У зв'язку з цим Укрзалізниця змінила час відправлення потяга сполученням Київ-Маріуполь на одну годину.

Нагадаємо, що на матч 7 туру "Маріуполь" - "Динамо" столичний клуб не приїхав, зазначаючи, що їм не гарантують безпеку у Маріуполі.

"Динамо" за неприїзд на цю гру було зараховано технічну поразку з рахунком 0:3. Справедливість цього рішення підтвердив Спортивний арбітражний суд у Лозанні.