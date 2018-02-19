"Динамо" програло в Лозанні "маріупольську справу"

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Понеділок, 19 лютого 2018, 19:10

Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив позов київського "Динамо" до Федерації футболу України щодо зарахування технічної поразки столичному клубу за неприїзд на матч 7 туру Прем'єр-ліги.

Відповідне рішення було доведено сторонам 19 лютого.

 

В ухвалі Спортивного арбітражного суду в Лозанні зазначається: "відхилити позов "Динамо" до ФФУ та залишити в силі рішення Апеляційного комітету ФФУ від 14 листопада 2017 року".

Нагадаємо, київське "Динамо" наприкінці грудня 2017 року подало скаргу до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, щодо зарахування команді технічної поразки за неприїзд на матч 7 туру УПЛ до Маріуполя.

 Столичний клуб посилався за небезпеку виїзду команди до Маріуполя. Засідання у цій справі пройшло 12 лютого в Лозанні.

Українська правда
Теми: футбол
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