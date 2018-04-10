ФБР провело обшук у юриста Трампа Майкла Коена

Співробітники ФБР провели обшук в нью-йоркському офісі і вдома у Майкла Коена, особистого юриста президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Адвокат Коена Стівен Райан повідомив, що прокурори провели обшук за рішенням спеціального адвоката Роберта Мюллера, який займається розслідуванням втручання РФ у вибори в США в 2016 році.

"Сьогодні прокуратура США в Південному окрузі Нью-Йорка виконала ряд ордерів на обшук і отримала матеріали привілейованого (конфіденційного) спілкування між моїм клієнтом Майклом Коеном і його клієнтами. Мені повідомили федеральні прокурори про те, що дії в Нью-Йорку, зокрема, спрямовані Управлінням спеціального адвоката Роберта Мюллера", - сказав Райан.

Джерело, знайоме з розслідуванням, повідомило агентству, що ФБР шукало, зокрема, інформацію про походження платежу в розмірі 130 000 доларів порноакторці Стормі Деніелс, чиє справжнє ім'я - Стефані Кліффорд.

Раніше вона заявила, що в 2016 році уклала з Коеном угоду, що забороняє їй розголошувати інформацію про свої сексуальні зв'язки з Трампом в 2006-2007 роках, і отримала за це 130 тисяч доларів.

Коен заявив, що він заплатив ці гроші зі своєї власної кишені. Трамп минулого тижня сказав, що не знав про оплату.

Як повідомило агентству ще одне джерело, знайоме з розслідуванням, ФБР і прокуратура також шукали електронне листування між колишнім директором зі зв'язків Білого Дому Хоуп Хікс і Коеном про те, що Трамп нібито допоміг підготувати зустріч 9 червня 2016 року свого сина Дональда-молодшого і зятя Джареда Кушнера з групою росіян, які обіцяли компромат на кандидата в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Такі електронні листи не будуть покриватися привілеєм адвоката-клієнта, повідомило джерело, тому що Коен не представляв інтереси Хікс.

Райан в своїй заяві назвав ордери на обшук, виконані прокуратурою США в Манхеттені, "абсолютно недоречними і непотрібними".

"Це призвело до непотрібного вилучення захищених повідомлень між адвокатом і його клієнтами", - сказав він.

Райан заявив, що Коен співпрацював з владою і передав тисячі документів слідчим конгресу для їх власного розслідування спроб Москви вплинути на вибори в США.

The New York Times, посилаючись на джерело, повідомляє, що агенти ФБР вилучили електронні листи, податкові документи і ділові документи.