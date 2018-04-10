ФБР провело обыск у юриста Трампа Майкла Коэна

Сотрудники ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе и дома у Майкла Коэна, личного юриста президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Reuters.

Адвокат Коэна Стивен Райан сообщил, что прокуроры провели обыск по решению специального адвоката Роберта Мюллера, который занимается расследованием вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году.

"Сегодня прокуратура США в Южном округе Нью-Йорка выполнила ряд ордеров на обыск и получила материалы привелегированного (конфиденциального) общения между моим клиентом Майклом Коэном и его клиентами. Мне сообщили федеральные прокуроры о том, что действия в Нью-Йорке, в частности, направлены Управлением специального адвоката Роберта Мюллера", - сказал Райан.

Источник, знакомый с расследованием, сообщил агентству, что ФБР искало, в частности, информацию о происхождении платежа в размере 130 000 долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, чье настоящее имя - Стефани Клиффорд.

Ранее она заявила, что в 2016 году заключила с Коэном соглашение, запрещающее ей разглашать информацию о своей сексуальной связи с Трампом в 2006-2007 годах, и получила за это 130 тысяч долларов.

Коэн заявил, что он заплатил эти деньги из своего собственного кармана. Трамп на прошлой неделе сказал, что не знал об оплате.

Как сообщил агентству еще один источник, знакомый с расследованием, ФБР и прокуратура также искали электронную переписку между бывшим директором по связям Белого Дома Хоуп Хикс и Коэном о том, что Трамп якобы помог подготовить встречу 9 июня 2016 года своего сына Дональда-младшего и зятя Джареда Кушнера с группой россиян, которые обещали компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Такие электронные письма не будут покрываться привилегией адвоката-клиента, сообщил источник, потому что Коэн не представлял интересы Хикса.

Райан в своем заявлении назвал ордера на обыск, выполненные прокуратурой США в Манхэттене, "совершенно неуместными и ненужными".

"Это привело к ненужному изъятию защищенных сообщений между адвокатом и его клиентами", - сказал он.

Райан заявил, что Коэн сотрудничал с властями и передал тысячи документов следователям конгресса для их собственного расследования попыток Москвы повлиять на выборы в США.

The New York Times, ссылаясь на источник, сообщает, что агенты ФБР изъяли электронные письма, налоговые документы и деловые документы.