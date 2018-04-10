У "Борисполі" можуть створити мегатермінал із двома злітними смугами

У найближчі роки аеропорт "Бориспіль" побудує для терміналу D нові трансферну зону і перон, а пізніше або збільшить його, або створить мегатермінал на місці терміналів B і D.



Про це гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін розповів в інтерв'ю LIGA.net, друга частина якого вийшла 10 квітня



За його словами, термінал D проектували без трансферної технології, а тепер трансферний пасажиропотік становить 30% від 10,5 млн пасажирів.



Цього року планують побудувати нову трансферну зону за понад 100 млн грн. Тоді "з'являться додаткові площі, через які трансферні пасажири зможуть пройти контроль на авіаційну безпеку", сказав Рябікін.



Для швидшого обслуговування літаків біля терміналу D побудують новий перон, вартість якого оцінюють у дещо більше за 1 млрд грн. Тендер уже відбувся.

"Цього року починаємо підготовчі роботи. Протягом 3 років вводимо в експлуатацію перон – це близько 15 стоянкових місць у безпосередній близькості від терміналу D", – сказав Рябікін.



"Наступний етап – видовження наявного терміналу та його галереї ще на 6 аеромостів (уздовж добудованого перону). Це додає комфортності в обслуговуванні на цьому пероні. Цей проект буде реалізований також протягом 3-4 років", – повідомив гендиректор аеропорту.



Рябікін зазначив, що після реалізації цих двох блоків у 5-річній перспективі "вузьким місцем стає багажний процес".



"Ми розробляємо для себе техніко-економічний розрахунок, щоб зрозуміти, чи є сенс розширювати наявний термінал D для збільшення кількості стійок реєстрації та площі багажного відділення. Або ж робити ставку на будівництво нового терміналу, який буде з'єднано з терміналом D. Є багато за і проти. Ми їх зважуємо і думаємо, куди доцільніше вкладати гроші", – сказав він.



"Ми розраховуємо обслуговувати 20 млн пасажирів до 2025 року. Тому до кінця 2018 роки ми вже повинні вирішити, чи будуватимемо новий термінал, чи розширюватимемо наявний", – повідомив гендиректор "Борисполя".



"Передпроект є щодо двох цих варіантів, але будівництво нового терміналу пов'язане з виносом великої кількості старої інфраструктури. Це глобальний проект, яким ми входимо в стадію початку реалізації стратегії розвитку до 2045 року", – уточнив він.



Стратегія зараз на затвердження Кабміну. "Якщо її приймають, тоді ми розуміємо, що нас чекають 15 років дуже напружених інвестицій", – сказав Рябікін.



Також є три варіанти реконструкції наявної злітно-посадкової смуги до 2022 року та проект будівництва другої.



Термінал F до середини 2030 х років буде працювати як термінал для чартерних компаній і компаній, які здійснюють рейси Point-to-Рoint (без трансферу – ред.).



"Концепція розвитку аеропорту до 2045 року передбачає будівництво другої черги нового терміналу на місці терміналу В. Швидше за все, до 2030 року постане питання про його знесення", – сказав Рябікін, порівнявши старий термінал із "валізою без ручки" ..



Він зазначив, що після будівництва терміналу D сполучення з B і F стало неможливим, а керівництво хотіло "зібрати всі термінальні блоки в єдиний центр".



"Концепцію готувала міжнародна компанія Airport Viena Counsulting. У результаті ми отримали дорожню карту на найближчі 20-30 років", – повідомив Рябікін.



"Вони порахували, що на першому етапі (в 2020-2021 роках) ми будемо обслуговувати 15 млн пасажирів (хоча я не виключаю, що ця цифра може вийти вже в 2019 році). 20 млн пасажирів – в 2025-м, 30 млн – в 2031-м, до 2045 року – близько 55 млн пасажирів", – додав він.



За його словами, зі зростанням пасажиропотоку будуть "поблоково реалізовувати інфраструктурні проекти, починаючи з нового перону, продовження галереї, будівництва другої ЗПС і закінчуючи новим терміналом".



"Основна ідея полягає в тому, щоб на території, де сьогодні розташовані B і D, створити один мегатермінал, де буде реалізовано двосторонню галерею й дві злітно-посадочні смуги", - сказав Рябикин.



"А термінал D з часом стане Point-to-Рoint – терміналом, який також сконцентрує під своїм дахом лоукост і чартерні перевезення", – додав він.