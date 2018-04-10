В "Борисполе" могут создать мегатерминал с двумя взлетными полосами

В ближайшие годы аэропорт "Борисполь" построит для терминала D новые трансферную зону и перрон, а позже либо увеличит его, либо создаст мегатерминал на месте терминалов B и D.

Об этом гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин рассказал в интервью LIGA.net, вторая часть которого вышла 10 апреля



По его словам, терминал D проектировали без трансферной технологии, а теперь трансферный пассажиропоток составляет 30% от 10,5 млн пассажиров.

В этом году планируют построить новую трансферную зону за более чем 100 млн грн. Тогда "появятся дополнительные площади, через которые трансферные пассажиры смогут пройти контроль на авиационную безопасность", сказал Рябикин.

Для более быстрого обслуживания самолетов у терминала D построят новый перрон, стоимость которого оценивают в чуть более 1 млрд грн. Тендер уже состоялся.

"В этом году начинаем подготовительные работы. В течение 3 лет вводим в эксплуатацию перрон – это около 15 стояночных мест в непосредственной близости от терминала D", – сказал Рябикин.

"Следующий этап – удлинение существующего терминала и его галереи еще на 6 аэромостов (вдоль достроенного перрона). Это добавляет комфортности в обслуживании на этом перроне. Этот проект будет реализован также в течение 3-4 лет", – сообщил гендиректор аэропорта.

Рябикин отметил, что после реализации этих двух блоков в 5-летней перспективе "узким местом становится багажный процесс".

"Мы разрабатываем для себя технико-экономический расчет, чтобы понять, есть ли смысл расширять существующий терминал D для увеличения количества стоек регистрации и площади багажного отделения. Или же делать ставку на строительство нового терминала, который будет соединен с терминалом D. Есть много за и против. Мы их взвешиваем и думаем, куда целесообразнее вкладывать деньги", – сказал он.

"Мы рассчитываем обслуживать 20 млн пассажиров к 2025 году. Поэтому к концу 2018 года мы уже должны решить, будем строить новый терминал или расширять существующий", – сообщил гендиректор "Борисполя".

"Предпроект есть по двум этим вариантам, но строительство нового терминала связано с выносом большого количества старой инфраструктуры. Это глобальный проект, которым мы входим в стадию начала реализации стратегии развития до 2045 года", – уточнил он.

Стратегия сейчас на утверждении Кабмина. "Если ее принимают, тогда мы понимаем, что нас ждут 15 лет очень напряженных инвестиций", – сказал Рябикин.

Также есть три варианта реконструкции существующей взлетно-посадочной полосы до 2022 года и проект строительства второй.

Терминал F до середины 2030-х годов будет работать как терминал для чартерных компаний и компаний, совершающих рейсы Point-to-Рoint (без трансфера – ред.).

"Концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году встанет вопрос о его сносе", – сказал Рябикин, сравнив старый терминал с "чемоданом без ручки"..

Он отметил, что после строительства терминала D сообщение с B и F стало невозможным, а руководство хотело "собрать все терминальные блоки в единый центр".

"Концепцию готовила международная компания Airport Viena Counsulting. В результате мы получили дорожную карту на ближайшие 20-30 лет", – сообщил Рябикин.

"Они посчитали, что на первом этапе (в 2020-2021 годах) мы будем обслуживать 15 млн пассажиров (хотя я не исключаю, что эта цифра может получиться уже в 2019 году). 20 млн пассажиров – в 2025-м, 30 млн – в 2031-м, к 2045 году - около 55 млн пассажиров", – добавил он.

По его словам, с ростом пассажиропотока будут "поблоково реализовывать инфраструктурные проекты, начиная с нового перрона, продления галереи, строительства второй ВПП и заканчивая новым терминалом".

"Основная идея заключается в том, чтобы на территории, где сегодня расположены B и D, создать один мегатерминал, где будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы", – сказал Рябикин.

"А терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки", – добавил он.