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"Бориспіль" обіцяє новий паркінг, підземний вокзал і нові duty-free

Вівторок, 10 квітня 2018, 13:08

В аеропорту "Бориспіль" уже цього року відкриють тисячу паркомісць у дворівневому паркінгу, а пізніше – підземні залізничний вокзал і автобусну станцію.

Про це повідомив гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін в інтерв'ю LIGA.net, розповідаючи стратегію розвитку аеропорту до 2045 року

На запитання, які об'єкти планується реалізувати в діапазоні 5 років, він відповів, зокрема:

"Цього року запускаємо першу чергу нового дворівневого паркінгу (на 1000 паркомісць) і починаємо будівництво нової вишки Украероруху. Друга половина паркінгу буде затребувана нами десь за 3-4 роки".

"У подальших планах – новий центр технічного обслуговування, вантажний термінал, транспортний вузол із підземним залізничним вокзалом, автобусна станція, нова автодорога (яка пройде паралельно старій), блок із паркінгами, готелем, офісами і залізнична лінія, якою прибуватиме "Повітряний експрес" (на першому етапі вона буде примикати до торця терміналу D, а на другому – спускатися під землю і доходити безпосередньо до нового пасажирського терміналу)", – повідомив Рябікін.

На запитання, як буде змінюватися концепція розташування магазинів duty-free і ресторанів, він відповів:

"Додаткові площі з'являються на другому рівні трансферної зони. Там буде суміщений торговий центр із додатковою точкою громадського харчування. Ми зараз переносимо лінію огляду прикордонного контролю, і на цьому місці в зоні прильоту пасажирів з'являться ще 2-3 магазини duty-free".

Гендиректор зазначив, що аеропорт отримує 30% від вартості оренди і концесійний відсоток від обороту.

"Але умови від обігу включають у себе орендні платежі. Це означає, що якщо орендний платіж дуже високий, то наша частка, відповідно, зменшується", – додав Рябікін.

У березні Фонд держмайна провів конкурс на оренду 315 кв м у терміналі D під розміщення кафе – і оренда одного квадратного метра тепер коштує майже 4700 грн.

За словами Рябікіна, перших платежів поки немає – і не ясно, чи окупиться це. Він додав, що "часто такі угоди потім анулюються, оскільки орендар розуміє, що проект не окупиться".

"Ми чуємо багато скарг, що в "Борисполі" дуже дорога їжа і напої. Я дуже здивуюся, якщо в ресторані, який орендує метр площі за 4700 грн, кава буде дешевшою за 100 грн за чашечку", – сказав Рябікін.

Олена Рощенко, УП
Теми: авіаБориспіль
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