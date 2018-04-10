"Борисполь" обещает новый паркинг, подземный вокзал и новые duty-free

В аэропорту "Борисполь" уже в этом году откроют тысячу паркомест в двухуровневом паркинге, а позже – подземные железнодорожный вокзал и автобусную станцию.

Об этом сообщил гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин в интервью LIGA.net, говоря о стратегии развития аэропорта до 2045 года

На вопрос, какие объекты планируется реализовать в диапазоне 5 лет, он ответил, в частности:

"В этом году запускаем первую очередь нового двухуровневого паркинга (на 1000 паркомест) и начинаем строительство новой вышки Украэроруха. Вторая половина паркинга будет востребована нами где-то через 3-4 года".

"В дальнейших планах – новый центр технического обслуживания, грузовой терминал, транспортный узел с подземным железнодорожным вокзалом, автобусная станция, новая автодорога (которая пройдет параллельно старой), блок с паркингами, гостиницей, офисами и ж/д линия, по которой будет прибывать "Воздушный экспресс" (на первом этапе она будет примыкать к торцу терминала D, а на втором – спускаться под землю и доходить непосредственно к новому пассажирскому терминалу)", – сообщил Рябикин.

На вопрос, как будет меняться концепция расположения магазинов duty-free и ресторанов, он ответил:

"Дополнительные площади появляются на втором уровне трансферной зоны. Там будет совмещенный торговый центр с дополнительной точкой общественного питания. Мы сейчас переносим линию досмотра пограничного контроля, и на этом месте в зоне прилета пассажиров появятся еще 2-3 магазина duty-free".

Гендиректор отметил, что аэропорт получает 30% от стоимости аренды и концессионный процент от оборота.

"Но условия от оборота включают в себя арендные платежи. Это значит, что если арендный платеж очень высокий, то наша доля, соответственно, уменьшается", – добавил Рябикин.

В марте Фонд госимущества провел конкурс на аренду 315 кв м в терминале D под размещение кафе – и аренда одного квадратного метра теперь стоит почти 4700 грн.

По словам Рябикина, первых платежей пока нет – и не ясно, окупится ли это. Он добавил, что "часто такие соглашения потом аннулируются, поскольку арендатор понимает, что проект не окупится".

"Мы слышим много жалоб, что в "Борисполе" очень дорогая еда и напитки. Я очень удивлюсь, если в ресторане, который арендует метр площади за 4700 грн, стоимость кофе будет дешевле, чем 100 грн за чашечку", – сказал Рябикин.