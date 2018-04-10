Меркель запевняє, що захищала газові інтереси України в розмові з Путіним

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним вказувала на небезпеку для України проекту "Північний потік - 2".

Про це вона сказала у вівторок на брифінгу в Німеччині за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

За її словами, вона взяла до уваги занепокоєння України щодо газопроводу і висловила їх президенту Росії Володимиру Путіну.

"Ми обговорили з президентом РФ цю тему, і я сказала йому, що не може бути ситуації, за якої Україна через "Північний потік-2" не матиме жодного значення як транзитна країна", - зазначила Меркель.

Вона підкреслила, що транзит газу має стратегічне значення для України, тому розглядаючи питання будівництва "Північного потоку-2", слід однозначно з’ясувати ситуацію щодо транзиту газу через Україну.

Меркель визнала, що "Північний потік-2" є не лише економічним, а й політичним проектом.

Як повідомлялося, Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" дном Балтійського моря.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Нещодавно керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист про те, що газопровід "Північний потік-2" спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії. Раніше цей лист підписали Україна і Молдова.

До ініціативи проти "Північного потоку – 2" приєдналася також Естонія.

Також нещодавно у США група з 39 членів Сенату від двох партій звернулася до Міністерства фінансів країни та Держдепартаменту з проханням запобігти будівництву російського газопроводу "Північний потік-2".