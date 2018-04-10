Меркель уверяет, что защищала газовые интересы Украины в беседе с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным указывала на опасность для Украины проекта "Северный поток - 2".

Об этом она сказала во вторник на брифинге в Германии по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

По ее словам, она приняла во внимание обеспокоенность Украины по поводу газопровода и выразила их президенту России Владимиру Путину.

"Мы обговрилы с президентом РФ эту тему, и я сказала ему, что не может быть ситуации, при которой Украина через "Северный поток-2" не будет иметь никакого значения как транзитная страна", - отметила Меркель.

Она подчеркнула, что транзит газа имеет стратегическое значение для Украины, поэтому рассматривая вопрос строительства "Северного потока-2", следует однозначно выяснить ситуацию по транзиту газа через Украину.

Меркель признала, что "Северный поток-2" является не только экономическим, но и политическим проектом.

Как сообщалось, Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Недавно руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России. Ранее это письмо подписали Украина и Молдова.

К инициативе против "Северного потока - 2" присоединилась также Эстония.

Также недавно в США группа из 39 членов Сената от двух партий обратилась к Министерству финансов страны и Госдепартаменту с просьбой предотвратить строительство российского газопровода "Северный поток-2".