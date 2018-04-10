Для запровадження миротворчої місії треба ще багато обговорити – Меркель

Президент Петро Порошенко наполягає на недоречності російських підходів до запровадження миротворчої місії ООН на сході України.

Про це він сказав у Німеччині на прес-конференції після зустрічі з канцлером Ангелою Меркель.

"Я поінформував пані канцлера, що не дотримуються перемир’я… В 10 разів більше контрольовані Росією бойовики і російські солдати порушують перемир’я, і лише 12 разів українські воїни відкривали вогонь у відповідь, щоб захистити себе", – повідомив Порошенко

"Ми не маємо Спільного центру координації та контролю – російських представників на окупованій території, які б могли ефективно забезпечувати режим припинення вогню. Ми не маємо поки що прогресу на переговорах по Мінському процесу", – сказав він.

Президент сподівається, що спільні пропозиції Франції, Німеччини, України й США щодо проекту рішення Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчої місії, буде прийнято.

Порошенко наголосив, що ця місія "буде не ескортом для спостерігачів ОБСЄ, а буде повноцінною, повномасштабною (силою), яка зможе роззброювати незаконні збройні формування, захистити людей, які живуть на окупованих територія і наблизити безпекові кондиції для початку політичного процесу місцевих виборів" .

"На жаль, ми поки що позицію підтримки від Росії не маємо, але ми не втрачаємо надії, що наша наполеглива робота має призвести до позитивного результату", – констатував він.

Порошенко подякував Меркель за принципову позицію щодо невизнання анексії Криму і невизнання проведення виборів президента Росії на анексованому півострові.

"Також обговорили продовження санкцій у випадку невиконання мінських домовленостей і пройшлися по цілій низці двосторонніх питань щодо розширення економічної співпраці", – сказав Порошенко

На запитання, який сценарій миротворчої місії найбільш імовірний і коли вона може бути започаткована на Донбасі, Порошенко відповів лише:

"Російський сценарій – це не є сценарій миротворців. Це є ескорт для спостерігачів ОБСЄ, який не виконує функції встановлення миру і припинення війни".

Він наголосив: "На сході України нема замороженого конфлікту. Мені приємно, що новий міністр закордонних справ абсолютно чітко це сформулював: Це агресія Російської Федерації проти суверенної незалежної держави".

"Миротворці повинні мати відповідний мандат на всю територію, відповідні права на контроль неконтрольованої ділянки україно-російського кордону і щодо роззброєння російських незаконних формувань. Решта питань є питаннями компромісу – і ми сподіваємося, що спільними зусиллями цей компроміс буде досягнуто", – заявив президент

Ангела Меркель додала, що "потрібно ще багато чого обговорити, щоб досягти домовленості у цьому питанні".