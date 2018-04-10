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Кремль стоїть на своєму: місія миротворців – охорона спостерігачів

Вівторок, 10 квітня 2018, 09:07
Кремль стоїть на своєму: місія миротворців – охорона спостерігачів

Прес-служба президента Росії заявляє, що Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорювали можливість відправки миротворців ООН на Донбас лише для охорони спостерігачів ОБСЄ.

"Порушено проблематику, пов'язану з можливим започаткуванням місії ООН з охорони спостерігачів ОБСЄ", – йдеться в повідомленні за результатами телефонної розмови двох лідерів, що відбулася 9 квітня.

При цьому ситуацію на сході України обговорювали "з урахуванням безальтернативності мінського Комплексу заходів як основи мирного розв'язання кризи".

"Відзначено, зокрема, важливість дотримання сторонами конфлікту великоднього перемир'я, виражено готовність і в подальшому сприяти роботі спеціальній місії ОБСЄ з моніторингу обстановки на лінії зіткнення", – йдеться в повідомленні.

"Підкреслено доцільність продовження зусиль, спрямованих на забезпечення обміну заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу" всіх на всіх", – повідомив Кремль.

Путін і Меркель домовилися продовжити спільну роботу з врегулювання конфлікту на Донбасі в "нормандському форматі".

Крім того, вони "обмінялися думками щодо ситуації в Сирії, в тому числі з урахуванням адресованих офіційному Дамаску звинувачень низки західних держав у використанні хімічної зброї".

Путін заявив про неприпустимість "провокацій та спекуляцій на цей рахунок", а також виступив за гуманітарну допомогу для Сирії.

"Підтверджено позицію Росії і Німеччини щодо реалізації великого взаємовигідного проекту в газовій сфері – "Північного потоку-2", – повідомляє також Кремль.

Крім того, Путін висловив співчуття у зв'язку з трагічною подією в Мюнстері 7 квітня.

В результаті наїзду автомобіля в натовп людей у центрі німецького Мюнстера загинули 3 людей, ще 20 постраждали.

Олена Рощенко, УП
Теми: миротворціДонбасРосіяПутінСирія
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