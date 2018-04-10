Для введения миротворческой миссии надо еще многое обсудить – Меркель

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Вторник, 10 апреля 2018, 13:41

Президент Петр Порошенко настаивает на неуместности российских подходов к введению миротворческой миссии ООН на востоке Украины.

Об этом он сказал в Германии на пресс-конференции после встречи с канцлером Ангелой Меркель.

"Я проинформировал госпожу канцлера, что не соблюдают перемирие... В 10 раз больше контролируемые Россией боевики и российские солдаты нарушают перемирие, и только 12 раз украинские воины открывали огонь, чтобы защитить себя", – сообщил Порошенко

"У нас нет Совместного центра координации и контроля – российских представителей на оккупированной территории, которые могли бы эффективно обеспечивать режим прекращения огня. У нас пока нет прогресса на переговорах по Минскому процессу", – сказал он.

Президент надеется, что совместные предложения Франции, Германии, Украины и США по проекту решения Совета безопасности ООН о введении миротворческой миссии, будут приняты.

Порошенко подчеркнул, что эта миссия "будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной, полномасштабной (силой), которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территория, и приблизить условия безопасности к необходимым для начала политического процесса местных выборов".

"К сожалению, у нас пока позиции поддержки от России нет, но мы не теряем надежды, что наша упорная работа должна привести к позитивному результату", – констатировал он.

Порошенко поблагодарил Меркель за принципиальную позицию о непризнании аннексии Крыма и непризнании проведения выборов президента России на аннексированном полуострове.

"Также обсудили продление санкций в случае невыполнения минских договоренностей и прошлись по целому ряду двусторонних вопросов по расширению экономического сотрудничества", – сказал Порошенко.

На вопрос, какой сценарий миротворческой миссии наиболее вероятный и когда она может быть начата на Донбассе, Порошенко ответил лишь:

"Российский сценарий – это не сценарий миротворцев. Это эскорт для наблюдателей ОБСЕ, который не выполняет функции установления мира и прекращения войны".
 
Он подчеркнул: "На востоке Украины нет замороженного конфликта. Мне приятно, что новый министр иностранных дел совершенно четко это сформулировал: Это агрессия Российской Федерации против суверенного независимого государства".

"Миротворцы должны иметь соответствующий мандат на всю территорию, соответствующие права на контроль неконтролируемой участка украино-российской границы и по разоружению российских незаконных формирований. Остальные вопросы являются вопросами компромисса – и мы надеемся, что совместными усилиями этот компромисс будет достигнут", – заявил президент

Ангела Меркель добавила, что "нужно еще многое обсудить, чтобы достичь договоренности в этом вопросе".

Алена Рощенко, УП
Темы: Донбасс миротворцы Порошенко Меркель Росcия
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