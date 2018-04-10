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Гіркін: Якщо Росія закриє кордон, "Л/ДНР" - кінець

Вівторок, 10 квітня 2018, 16:11
Гіркін: Якщо Росія закриє кордон, Л/ДНР - кінець

Колишній ватажок незаконного збройного формування "ДНР" Ігор Гіркін вважає, що при перекритті кордону з Росією так звані воєнізовані "республіки" не зможуть протриматися і кілька діб.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю виданню "Експрес газета".

"Перше, що я зробив би в якості керівника, - це ініціював об'єднання двох республік в одну. Те, що їх дві - велика дурість. Ще важливо повністю змінити кадрову політику. Прибрати людей, для яких немає нічого святого. І нехай би це були не обов'язково жителі Донбасу, головне, щоб вони були чесні і могли наводити порядок ", - вважає колишній ватажок бойовиків.

"Це неможливо зробити без взаємної довіри, а також прямого заступництва Росії, оскільки, якщо РФ, не дай Бог, закриє кордон, то "ДНР" і "ЛНР"припинять своє існування протягом кількох діб.

Російський офіцер у відставці Ігор Гіркін, який користувався на Донбасі псевдонімом Стрєльцов, покинув пост керівника бойовиків в середині серпня 2014 року і виїхав до Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОРДЛО
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