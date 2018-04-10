Гиркин: Если Россия закроет границу - Л/ДНР - конец

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Вторник, 10 апреля 2018, 16:11

Бывший главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Игорь Гиркин считает, что при перекрытии границы с Россией так называемые военизированные "республики" не смогут продержаться и несколько суток.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию "Экспресс газета".

"Первое, что я сделал бы в качестве руководителя, - это инициировал объединение двух республик в одну. То, что их две - большая глупость. Еще важно полностью изменить кадровую политику. Убрать людей, для которых нет ничего святого. И пусть бы это были не обязательно жители Донбасса, главное, чтобы они были честные и могли наводить порядок", - считает бівший главарь боевиков.

"Это невозможно сделать без взаимного доверия, а также прямого покровительства России, поскольку, если РФ, не дай бог, закроет границу, то "ДНР" и "ЛНР" прекратят свое существование в течение нескольких суток.

Российский офицер в отставке Игорь Гиркин, который пользовался на Донбассе псевдонимом Стрелков, покинул пост руководителя боевиков в середине августа 2014 года и уехал в Россию.

Темы: ОРДЛО
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