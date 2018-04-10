Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Від довічної тюрми звільнили жінку, покарану за вбивство двох чоловіків

Вівторок, 10 квітня 2018, 16:11

З Качанівської виправної колонії №54 у Харківській області 10 квітня звільнили засуджену до довічного позбавлення волі, яка отримала помилування від президента.

Про це розповідає у Facebook Північно-східне управління з питань виконання кримінальних покарань.

"Згідно з указом президента №49/2018 від 28.02.2018 звільнили засуджену до довічного позбавлення волі Любов Кушинську", - йдеться в повідомленні.

За даними управління, на момент звільнення жінка вже відсиділа 27 років і 9 місяців. Вона є першою жінкою в Україні, яку засудили до довічного покарання, і першою, яку помилував президент.

 

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яку засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох чоловіків.

Любов Кушинська була підприємцем і керувала власною фірмою. У 1997 році правоохоронці звинуватили її у вбивстві двох чоловіків. Силовики стверджували, що жінка вбила їх, щоб отримати квартиру.

Водночас Кушинська ніколи не визнавала свою провину і заявляла, що її підставили високопоставлені працівники правоохоронних органів, щоб не віддавати їй борг у декілька сотень тисяч доларів.

Її засудили до довічного ув'язнення. Кушинська подавала касаційну скаргу, однак Верховний Суд її не задовольнив.

Українська правда
Теми: в'язницяХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
в'язниця
Росія створює "мережу в'язниць" для українців – АР
Навальному у в'язниці 100 днів поспіль вмикають послання Путіна
Саакашвілі відповів президентці Грузії, яка відмовляється його помилувати. Лист
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: