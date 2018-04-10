Від довічної тюрми звільнили жінку, покарану за вбивство двох чоловіків

З Качанівської виправної колонії №54 у Харківській області 10 квітня звільнили засуджену до довічного позбавлення волі, яка отримала помилування від президента.

Про це розповідає у Facebook Північно-східне управління з питань виконання кримінальних покарань.

"Згідно з указом президента №49/2018 від 28.02.2018 звільнили засуджену до довічного позбавлення волі Любов Кушинську", - йдеться в повідомленні.

За даними управління, на момент звільнення жінка вже відсиділа 27 років і 9 місяців. Вона є першою жінкою в Україні, яку засудили до довічного покарання, і першою, яку помилував президент.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко помилував Любов Кушинську, яку засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох чоловіків.

Любов Кушинська була підприємцем і керувала власною фірмою. У 1997 році правоохоронці звинуватили її у вбивстві двох чоловіків. Силовики стверджували, що жінка вбила їх, щоб отримати квартиру.

Водночас Кушинська ніколи не визнавала свою провину і заявляла, що її підставили високопоставлені працівники правоохоронних органів, щоб не віддавати їй борг у декілька сотень тисяч доларів.

Її засудили до довічного ув'язнення. Кушинська подавала касаційну скаргу, однак Верховний Суд її не задовольнив.