Из тюрьмы отпустили женщину, получившую пожизненное за убийство двух мужчин

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Вторник, 10 апреля 2018, 16:11

Из Качановской исправительной колонии №54 в Харьковской области 10 апреля освободили приговоренную к пожизненному лишению свободы, которая получила помилование от президента.

Об этом рассказывает в Facebook Северо-восточное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Согласно указу президента №49/2018 от 28.02.2018 освободили приговоренную к пожизненному лишению свободы Любовь Кушинскую", - говорится в сообщении.

По данным управления, на момент освобождения женщина уже отсидела 27 лет и 9 месяцев. Она - первая женщина в Украине, которую приговорили к пожизненному наказанию, и первая, которую помиловал президент.

 

Как сообщалось, президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которую приговорили к пожизненному заключению за убийство двух мужчин.

Кушинская была предпринимателем и руководила собственной фирмой. В 1997 году правоохранители обвинили ее в убийстве двух мужчин. Силовики утверждали, что женщина убила их, чтобы получить квартиру.

В то же время Кушинская никогда не признавала свою вину и заявляла, что ее подставили высокопоставленные чиновники правоохранительных органов, чтобы не отдавать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

Ее приговорили к пожизненному заключению. Кушинская подавала кассационную жалобу, однако Верховный Суд ее не удовлетворил.

Украинская правда
Темы: тюрьма Харьковская область
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