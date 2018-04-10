На Черкащині затримали 50 рейдерів під час захоплення підприємства

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Вівторок, 10 квітня 2018, 16:16

На Черкащині поліцейські затримали 50 осіб, які намагалися незаконно захопити одне із сільськогосподарських підприємств області.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні рейдери здійснили спробу захопити одне із діючих сільських підприємств в Черкаської області, але завдяки активним діям поліції за підсумком всі 50 осіб-рейдерів затримані", - написав він. 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

Аброськін додав, що "так буде з усіма шукачами пригод". 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

Яке саме підприємство намагалися захопити і де воно розташоване, заступник глави Нацполіції не повідомив, але додав, що рейдерам платили по 500 гривень. 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

""Ринкова вартість" роботи цих "рейдерів", які лежать обличчям вниз – 500 гривень за день роботи", - підсумував Аброськін. 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

Теми: Черкаська область рейдерство
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