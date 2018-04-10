На Черкащині затримали 50 рейдерів під час захоплення підприємства
На Черкащині поліцейські затримали 50 осіб, які намагалися незаконно захопити одне із сільськогосподарських підприємств області.
Про це повідомив заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"Сьогодні рейдери здійснили спробу захопити одне із діючих сільських підприємств в Черкаської області, але завдяки активним діям поліції за підсумком всі 50 осіб-рейдерів затримані", - написав він.
Аброськін додав, що "так буде з усіма шукачами пригод".
Яке саме підприємство намагалися захопити і де воно розташоване, заступник глави Нацполіції не повідомив, але додав, що рейдерам платили по 500 гривень.
""Ринкова вартість" роботи цих "рейдерів", які лежать обличчям вниз – 500 гривень за день роботи", - підсумував Аброськін.