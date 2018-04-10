Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Черкащині затримали 50 рейдерів під час захоплення підприємства

Вівторок, 10 квітня 2018, 16:16

На Черкащині поліцейські затримали 50 осіб, які намагалися незаконно захопити одне із сільськогосподарських підприємств області.

Про це повідомив заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Сьогодні рейдери здійснили спробу захопити одне із діючих сільських підприємств в Черкаської області, але завдяки активним діям поліції за підсумком всі 50 осіб-рейдерів затримані", - написав він. 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

Аброськін додав, що "так буде з усіма шукачами пригод". 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

Яке саме підприємство намагалися захопити і де воно розташоване, заступник глави Нацполіції не повідомив, але додав, що рейдерам платили по 500 гривень. 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

""Ринкова вартість" роботи цих "рейдерів", які лежать обличчям вниз – 500 гривень за день роботи", - підсумував Аброськін. 

 
Фото з facebook Vyacheslav Abroskin

Теми: Черкаська областьрейдерство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Черкаська область
Через атаку дронами постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині, також поцілили по Черкащині
Поклик Холодного Яру. Чого навчають юних українців в патріотичному таборі на Черкащині
"Не ний!". Чого навчають юних українців у патріотичному таборі в Холодному Яру
Останні новини
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
Усі новини...
Реклама: