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В Черкасской области задержали 50 рейдеров во время захвата предприятия

Вторник, 10 апреля 2018, 16:16

В Черкасской области полицейские задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий области.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции все 50 мужчин-рейдеров задержаны", - написал он. 

 
Фото с facebook Vyacheslav Abroskin

Аброськин добавил, что "так будет со всеми искателями приключений". 

 
Фото с facebook Vyacheslav Abroskin

Какое именно предприятие пытались захватить и где оно расположено, заместитель главы Нацполиции не сообщил, но добавил, что рейдерам платили по 500 гривен. 

 
Фото с facebook Vyacheslav Abroskin

""Рыночная стоимость" работы этих "рейдеров", которые лежат лицом вниз – 500 гривен за день работы", - подытожил Аброськин.

 
Фото с facebook Vyacheslav Abroskin

Темы: Черкасская областьрейдерство
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