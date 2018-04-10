В Черкасской области задержали 50 рейдеров во время захвата предприятия
В Черкасской области полицейские задержали 50 человек, которые пытались незаконно захватить одно из сельскохозяйственных предприятий области.
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
"Сегодня рейдеры предприняли попытку захватить одно из действующих сельских предприятий в Черкасской области, но благодаря активным действиям полиции все 50 мужчин-рейдеров задержаны", - написал он.
Аброськин добавил, что "так будет со всеми искателями приключений".
Какое именно предприятие пытались захватить и где оно расположено, заместитель главы Нацполиции не сообщил, но добавил, что рейдерам платили по 500 гривен.
""Рыночная стоимость" работы этих "рейдеров", которые лежат лицом вниз – 500 гривен за день работы", - подытожил Аброськин.