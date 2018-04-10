У Криму продовжили арешт ще 5 фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" 10 квітня продовжив арешт фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Теймуру Абдуллаєву, Узеіру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову, Рустему Ісмайлову й Емілю Джемаденову.

Про це повідомляє "Крим.Реаліі" з посиланням на адвокатів.

"Суд був по кожному окремо. Я захищав Узеіра Абдуллаєва. Йому продовжили на два місяці - до 11 червня 2018 року. Решті, думаю, також", - сказав адвокат Сергій Легостов.

Адвокат Айдер Азаматов підтвердив продовження арешту всім фігурантам цієї справи.

Як повідомлялося, 6 квітня так званий "Верховний суд Криму" в Сімферополі продовжив арешт фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на 30 діб - до 12 травня.

Окупанти звинувачують кримських татар в тому, що вони беруть участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".

При цьому представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.