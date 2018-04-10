В Крыму продлили арест еще 5 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

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Вторник, 10 апреля 2018, 16:40

Подконтрольный Кремлю "Верховный суд Крыма" 10 апреля продлил арест фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Теймуру Абдуллаеву, Узеиру Абдуллаеву, Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову и Эмилю Джемаденову.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвокатов.

"Суд был у каждого по отдельности. Я защищал Узеира Абдуллаева. Ему продлили на два месяца – до 11 июня 2018 года. Остальным, думаю, также", – сказал адвокат Сергей Легостов.

Адвокат Айдер Азаматов подтвердил продление ареста всем фигурантам этого дела.

Как сообщалось, 6 апреля так называемый "Верховный суд Крыма" в Симферополе продлил арест фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на 30 суток - до 12 мая.

Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Темы: Крым крымские татары Росcия оккупация
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