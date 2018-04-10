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У НАЗК заявили, що не звільняють правоохоронців від декларування

Вівторок, 10 квітня 2018, 19:31

Зміни до законодавства, яке пропонує Національне агентство з питань запобігання корупції, спрямовані на убезпечення суб’єктів декларування та їх сімей.

Про це повідомили у НАЗК.

"Обмеження публічного доступу до вказаної інформації не має на меті приховування статків декларантів, а лише спрямоване на захист життя та майна суб’єктів декларування, які забезпечують оборону країни, а також їх сімей", - стверджують у відомстві.

Змінами пропонується обмежити в публічній частині Реєстру е-декларацій інформацію про місце проживання суб’єктів декларування на рівні області та назвою органу, в якому працює декларант, без зазначення його посади.

Крім того, у проекті ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання корупції" пропонується включити до переліку суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" членів виконавчих комітетів сільських, селищних, міських, районних у місті рад та поширити на них вимоги Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Це стосуватиметься усіх, крім тих осіб, які працюють у відповідній раді на постійній основі або є депутатами відповідної ради, які на сьогодні вже є такими суб’єктами.

"Такі зміни сприятимуть зменшенню випадків виконання вказаними особами своїх повноважень за наявності приватного інтересу при вирішенні тих чи інших питань виконавчими комітетами вказаних рад", - пояснюють у НАЗК.

Також у проекті закону йдеться про посилення гарантій державного захисту викривачів, та встановлення кримінальної відповідальності за застосування до викривачів негативних заходів впливу, наприклад звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи скорочення заробітної плати.

У НАЗК додали, що наразі законопроект перебуває на погодженні у центральних органах виконавчої влади.

Раніше у Центрі Протидії Корупції розповіли, що НАЗК розробило законопроект, яким пропонує дозволити всім правоохоронцям, які відряджаються в зону АТО, не подавати декларації.

Українська правда

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Теми: НАЗКдекларації
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