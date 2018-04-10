В НАПК заявили, что не освобождают правоохранителей от декларирования

Изменения в законодательство, которое предлагает Национальное агентство по предупреждению коррупции, направленные на обеспечение безопасности субъектов декларирования и их семей.

Об этом сообщили в НАПК.

"Ограничение публичного доступа к указанной информации не имеет целью сокрытие состояния декларантов, а лишь направлено на защиту жизни и имущества субъектов декларирования, обеспечивающих оборону страны, а также их семей", - утверждают в ведомстве.

Изменениями предлагается ограничить в публичной части Реестра е-деклараций информацию о месте проживания субъектов декларирования на уровне области и названием органа, в котором работает декларант, без указания его должности.

Кроме того, в проекте Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения коррупции" предлагается включить в перечень субъектов, на которых распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции" членов исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских, районных в городе советов и распространить на них требования Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Это будет касаться всех, кроме тех лиц, которые работают в соответствующем совете на постоянной основе или являются депутатами соответствующего совета, которые на сегодня уже являются субъектами.

"Такие изменения будут способствовать уменьшению случаев выполнения указанными лицами своих полномочий при наличии частного интереса при решении тех или иных вопросов исполнительными комитетами указанных советов", - объясняют в НАПК.

Также в проекте закона говорится об усилении гарантий государственной защиты обличителей, и установлении уголовной ответственности за применение к обличителям негативных мер воздействия, например увольнение, принуждение к увольнению, привлечение к дисциплинарной ответственности или сокращение заработной платы.

В НАПК добавили, что сейчас законопроект находится на согласовании в центральных органах исполнительной власти.

Ранее в Центре Противодействия Коррупции рассказали, что НАПК разработало законопроект, которым предлагает разрешить всем правоохранителям, которые отправляются в зону АТО, не подавать декларации.