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У "Нафтогазі" прокоментували заяви Меркель про "Північний потік-2"

Вівторок, 10 квітня 2018, 22:30

У "Нафтогазі" назвали "хорошою новиною" те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель вперше публічно визнала наявність політичної складової в проекті "Північний потік-2" та підкреслила необхідність збереження транзиту територією України.

Про це йдеться у заяві "Нафтогазу".

"Сподіваємося, що нова позиція Німеччини допоможе міністрам інших країн ЄС визначитися щодо запропонованих поправок до газової директиви, вже ухвалених Єврокомісією та Європарламентом", - зазначають у  компанії.

У заяві наголошується, що "Північний потік-2" перестають називати суто комерційною справою навіть його традиційні прихильники.

"Він стрімко втрачає кучері ягнятка, з-під яких проступає його справжня сутність: геополітична зброя Кремля, направлена проти Європи", - йдеться в заяві.

27 березня стало відомо, що Німеччина дала дозвіл на будівництво суперечливого газопроводу "Північний потік-2" по дну Балтійського моря.

5 квітня свій дозвіл на побудову газопроводу у винятковій економічній зоні надала Фінляндія.

5 квітня Верховна рада України закликала іноземні парламенти, уряди і світову бізнес-громадськість не брати участь в підготовці, фінансуванні або лобіюванні будівництва газопроводу "Північний потік-2".

6 квітня генеральний директор Директорату з питань енергетики Єврокомісії Домінік Рісторі заявив, що проект будівництва газопроводу "Північний потік-2" не сприяє диверсифікації поставок газу до Європи, і не буде підтриманий Європейською комісією.

10 квітня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що проект "Північний потік-2" не може бути реалізований без збереження України як країни-транзитера.

Проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Супротивники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Українська правда
Теми: НафтогазНімеччинаМеркельРосія
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