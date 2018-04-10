В "Нафтогазе" прокомментировали заявления Меркель о "Северном потоке-2"

В "Нафтогазе" назвали "хорошей новостью" то, что канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2" и подчеркнула о необходимости сохранения транзита по территории Украины.

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза".

"Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться касательно предложенных поправок к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - отмечают в компании.

В заявлении отмечается, что "Северный поток-2" перестают называть чисто коммерческим делом даже его традиционные сторонники.

"Он стремительно теряет кудри ягненка, из-под которых проступает его истинная сущность: геополитическое оружие Кремля, направленное против Европы", - говорится в заявлении.

27 марта стало известно, что Германия дала разрешение на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

5 апреля свое разрешение на строительство газопровода в исключительной экономической зоне предоставила Финляндия.

5 апреля Верховная рада Украины призвала иностранные парламенты, правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2".

6 апреля генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори заявил, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.

10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Порошенко считает "важным символом" упоминание этой инициативы в коалиционном договоре между консервативным блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).