Трамп у грудні хотів припинити розслідування Мюллера "у справі РФ" - NYT

Президент США Дональд Трамп у грудні минулого року говорив радникам про необхідність дострокового припинення розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання РФ у вибори.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на 8 джерел з Білого дому та близких до Трампа осіб.

За їх даними, президент США був розлючений чутками про те, що команда Мюллера зробила запит про його ділові зв'язки з німецьким банком Deutsche Bank.

Трамп вважав, що цим спецпрокурор перейшов "червону лінію", про яку глава Білого дому говорив в інтерв'ю газеті минулого року.

Його юристи та консультанти швидко почали перевіряти, чи відповідають чутки дійсності. У підсумку, виявилося, що звіти були непідтвердженими, Трамп заспокоївся і не наполягав на звільненні Мюлера та припиненні розслідування.

Водночас CNBC повідомляє про дискусії в США, чи має право Трамп звільняти Мюллера. Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що президент має повноваження, щоб відправити спецпрокурора у відставку.

Чутки про можливе звільнення почали з'являтися після того, як ФБР обшукало офіс собистого юриста Трампа Майкла Коена. Президент був розлюченим і натякнув, що Мюллер може бути звільнений за такі ініціативи.

У той же час CNN пише, що Трамп обмірковує можливість звільнення заступника генпрокурора США Рода Розенстайна, який керує діяльністю Мюллера.

Такий крок потенційно міг би сприяти меті президента США встановити більше обмежень для спецпрокурора, який очолює "російське" розслідування та формально підпорядковується заступнику генпрокурора.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу.

В кінці грудня 2017 року в інтерв’ю New York Times Трамп заявив, що сподівається на справедливість щодо нього з боку спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Він повторив, що змови між його передвиборчою кампанією і РФ не було і розслідування можливого втручання Росії в американські вибори змушує США "погано виглядати" перед світом.

Президент регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори в США чи інші зв’язки з його кампанією, називаючи це "полюванням на відьом".