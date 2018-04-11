Трамп в декабре хотел прекратить расследование Мюллера "по делу РФ" - NYT

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года говорил советникам о необходимости досрочного прекращения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на 8 источников из Белого дома и близких к Трампу людей.

По их данным, президент США был разгневан слухами о том, что команда Мюллера сделала запрос о его деловых связях с немецким Deutsche Bank.

Трамп считает, что этим спецпрокурор переcек "красную черту", о которой глава Белого дома говорил в интервью газете в прошлом году.

Его юристы и консультанты быстро начали проверять, соответствуют ли слухи действительности. В итоге, оказалось, что отчеты были неподтвержденными, Трамп успокоился и не настаивал на увольнении Мюллера и прекращении расследования.

В то же время CNBC сообщает о дискуссии в США о отом, имеет ли право Трамп освобождать Мюллера. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент имеет полномочия, чтобы отправить спецпрокурора в отставку.

Слухи о возможном увольнении начали появляться после того, как ФБР обыскали офис личного юриста Трампа Майкла Коэна. Президент был разгневан и намекнул, что Мюллер может быть уволен за такие инициативы.

В то же время CNN пишет, что Трамп обдумывает возможность увольнения заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, который руководит деятельностью Мюллера.

Такой шаг потенциально мог бы способствовать целям президента США установить больше ограничений для спецпрокурора, который возглавляет "российское" расследование и формально подчиняется заместителю генпрокурора.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешивалась в ход выборов 2016 года с целью способствовать Дональду Трампу.

В конце декабря 2017 года в интервью New York Times Трамп заявил, что надеется на справедливость в отношении него со стороны специального прокурора Роберта Мюллера.

Он повторил, что сговора между его предвыборной кампанией и РФ не было и расследование возможного вмешательства России в американские выборы заставляет США "плохо выглядеть" перед миром.

Президент регулярно критиковал Мюллера из-за заявлений о вмешательстве России в выборы в США или других связях с его кампанией, называя это "охотой на ведьм".