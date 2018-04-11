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Одеського депутата, який пропонував хабар детективу НАБУ, оголосять у розшук

Середа, 11 квітня 2018, 11:34

Генпрокуратура звернеться до суду з клопотанням про надання дозволу на арешт депутата Одеської облради Олега Бабенка, якому інкримінують пропозицію хабаря у півмільйона доларів детективу Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомив керівник Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Володимир Гуцуляк, передає "Укрінформ".

"Бабенко зайняв неконструктивну позицію і за весь час слідства жодного разу не з'явився на виклик слідчого. Тому ми направимо до суду клопотання про дозвіл на його затримання з метою приводу в суд для обрання запобіжного заходу", - сказав він.

Гуцуляк додав, що слідство також направлятиме документи у поліцію для оголошення депутата у розшук.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці розшукують депутата Одеської облради, якому оголошено підозру за пропозицію хабарадетективу НАБУ у сумі $500 тисяч.

За даними ГПУ, депутат переховується від органів досудового розслідування, які встановлюють його місцезнаходження.

Раніше НАБУ поінформувало, що чинному депутату Одеської обласної ради та його ймовірному спільнику оголосили підозру за пропозицію дати хабар в розмірі $500 тисяч співробітнику бюро.

За даними НАБУ, хабар пропонувався в обмін за зняття арешту з рахунків приватного товариства, задіяного, за даними слідства, у корупційній схемі із заволодіння коштів бюджету Одеси.

Йдеться про гроші, отримані від продажу мерії Одеси будівлі за завищеними цінами. На думку детективів, бенефіціаром товариства є підозрюваний депутат Одеської облради.

Сам депутат Бабенко заявив, що повідомлення про те, що він пропонував хабар в розмірі 500 тис. доларів представникам НАБУ є "вигадкою і провокацією".

Ще в січні він повідомив, що найближчим часом він "повернеться до Києва і сам прийде до НАБУ".

Українська правда
Теми: ГенпрокуратураОдеська областьарештхабарНАБУ
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