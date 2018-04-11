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Одесского депутата, предлагавшего взятку детективу НАБУ, объявят в розыск

Среда, 11 апреля 2018, 11:34

Генпрокуратура обратится в суд с ходатайством о разрешении на арест депутата Одесского облсовета Олега Бабенко, которому инкриминируют предложение взятки в полмиллиона долларов детективу Национального антикоррупционного бюро.

Об этом сообщил руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Владимир Гуцуляк, передает "Укринформ".

"Бабенко занял неконструктивную позицию и за все время следствия ни разу не появился на вызов следователя. Поэтому мы направим в суд ходатайство о разрешении на его задержание с целью привода в суд для избрания меры пресечения", - сказал он.

Гуцуляк добавил, что следствие также направит документы в полицию для объявления депутата в розыск.

Ранее сообщалось, что правоохранители разыскивают депутата Одесского облсовета, которому объявлено подозрение за предложение взятки детективу НАБУ в сумме $ 500 тыс.

По данным ГПУ, депутат скрывается от органов досудебного расследования, которые устанавливают его местонахождение.

Ранее у НАБУ заявили, что действующему депутату Одесского облсовета и его предполагаемому сообщнику объявили о подозрении за предложение взятки в размере $500 тыс. сотруднику бюро.

По данным НАБУ, взятка предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов частного общества, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме по завладению средств бюджета Одессы.

Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрией Одессы здания по завышенным ценам. По мнению детективов, бенефициаром общества является подозреваемый депутат Одесского облсовета.

Сам депутат Бабенко заявил, что сообщение о том, что он предлагал взятку в размере 500 тыс. долларов представителям НАБУ является "выдумкой и провокацией".

Еще в январе он сообщил, что в ближайшее время он "вернется в Киев и сам придет в НАБУ".

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураОдесская областьарествзяткаНАБУ
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