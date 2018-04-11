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У Бресті стартували спільні російсько-білоруські військові навчання

Середа, 11 квітня 2018, 14:33

На полігоні Брестський у Білорусі стартували спільні тактичні навчання десантно-штурмових підрозділів Повітряно-десантних військ Росії і білоруських Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляє Міністерство оборони РФ.

Зазначається, що ротне тактичне угруповання військовослужбовців двох країн десантувалося в заданому районі на майданчику приземлення Сахара на парашутних системах Д-10 і Д-6 з висоти 800 метрів з вертольотів МІ-8 ВПС Збройних сил Білорусі.

Також повідомляється, що друге угрупування скоїло 15-кілометровий марш в призначений район змішаною колоною, до складу якої увійшло понад 70 одиниць автомобільної і броньованої техніки.

"Вперше на території Білорусі в спільному навчанні бере участь інженерно-саперний підрозділ із Псковського з'єднання ПДВ", - сказано в повідомленні.

За даними Міноборони РФ, у вченні задіяно понад 600 військовослужбовців і близько 100 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі гелікоптери МІ-8 ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі.

Повідомляється, що активна фаза російсько-білоруських військових навчань завершиться 12 квітня.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року проходили російсько-білоруські військові навчання "Захід-2017".

Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тисяч осіб.

19 вересня стало відомо, що під час навчань "Запад-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

На останньому етапі навчань було відпрацьовано нанесення масованого ракетно-ядерного удару.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

В Альянсі повідомляли, що навчання "Захід-2017" імітували "очевидно великий конфлікт між державами" і що в них був задіяний повний спектр озброєння, включаючи військово-морський флот, підводні човни, винищувачі, вертольоти, танки, артилерію ППО, сили спеціального призначення і міжконтинентальні балістичні ракети.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "Запад-2017" зазначав, що навчання "Запад-2017" націлені не на напад, а на вишколення військовослужбовців "на випадок війни".

Українська правда
Теми: РосіяБілорусьЗбройні сили
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