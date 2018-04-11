В Бресте стартовали совместные российско-белорусские военные учения

На полигоне Брестский в Беларуси стартовали совместные тактические учения десантно-штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск России и белорусских Сил специальных операций.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что ротная тактическая группировка военнослужащих двух стран десантировались в заданном районе на площадке приземления Сахара на парашютных системах Д-10 и Д-6 с высоты 800 метров из вертолетов МИ-8 ВВС Вооруженных сил Беларуси.

Также сообщается, что вторая группировка совершила 15-километровый марш в назначенный район смешанной колонной, в состав которой вошло более 70 единиц автомобильной и бронированной техники.

"Впервые на территории Беларуси в совместном учении принимает участие инженерно-саперное подразделение из Псковского соединения ВДВ", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в учении задействовано более 600 военнослужащих и около 100 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты МИ-8 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Сообщается, что активная фаза российско-белорусских военных учений завершится 12 апреля.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года проходили российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.

19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.

На последнем этапе учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.

В Альянсе сообщали, что учения "Запад-2017" имитировали "очевидно большой конфликт между государствами" и что в них был задействован полный спектр вооружения, включая военно-морской флот, подводные лодки, истребители, вертолеты, танки, артиллерию ПВО, силы специального назначения и межконтинентальные баллистические ракеты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" отмечал, что учения "Запад-2017" нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих "на случай войны".