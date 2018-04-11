На початку травня буде 4 вихідних поспіль, а в кінці – 3 дні

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Середа, 11 квітня 2018, 14:33

Українці відпочиватимуть з 28 квітня до 1 травня, а також 6-го й 9-го травня.

Принаймні, Кабінет міністрів рекомендував зробити вихідним понеділок 30 квітня, а відпрацювати замість нього в суботу 5 травня.

1 травня, коли відзначають День міжнародної солідарності трудящих, припадає на вівторок, а 9 травня, коли відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, – на середу.

2 травня Верховна Рада виключила зі святкових днів торік.

8 травня шанується як День пам'яті та примирення, однак цей день є робочим.

А 27 травня цього року відзначають релігійне свято Трійці, тож понеділок 28 травня теж буде державним вихідним.

 
Святковий календар
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Надалі по три вхідних поспіль українці матимуть ще в червні з нагоди Дня Конституції та в серпні з нагоди Дня Незалежності.

 

Олена Рощенко, УП
Теми: святкування
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