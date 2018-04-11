В начале мая будет 4 выходных подряд, а в конце – 3 дня

Украинцы будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также 6-го и 9-го мая.



По крайней мере, Кабинет министров рекомендовал сделать выходным понедельник 30 апреля, а отработать вместо него в субботу 5 мая.



1 мая, когда отмечают День международной солидарности трудящихся, приходится на вторник, а 9 мая, когда отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, – на среду.



2 мая Верховная Рада исключила из праздничных дней в прошлом году.



8 мая чтят как День памяти и примирения, однако этот день является рабочим.



А 27 мая в этом году отмечают религиозный праздник Троицы, поэтому понедельник 28 мая тоже будет государственным выходным.



Праздничный календарь pon.org.ua

В дальнейшем четыре выходных подряд у украинцев будет еще в июне по случаю Дня Конституции и три выходных в августе по случаю Дня Независимости.