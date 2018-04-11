В начале мая будет 4 выходных подряд, а в конце – 3 дня

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Среда, 11 апреля 2018, 14:33

Украинцы будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также 6-го и 9-го мая.

По крайней мере, Кабинет министров рекомендовал сделать выходным понедельник 30 апреля, а отработать вместо него в субботу 5 мая.

1 мая, когда отмечают День международной солидарности трудящихся, приходится на вторник, а 9 мая, когда отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне, – на среду.

2 мая Верховная Рада исключила из праздничных дней в прошлом году.

8 мая чтят как День памяти и примирения, однако этот день является рабочим.

А 27 мая в этом году отмечают религиозный праздник Троицы, поэтому понедельник 28 мая тоже будет государственным выходным.

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Праздничный календарь
pon.org.ua

В дальнейшем по три входных подряд у украинцев будет еще в июне по случаю Дня Конституции и в августе по случаю Дня Независимости.

 

Алена Рощенко, УП
Темы: празднования
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