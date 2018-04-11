Трамп прокоментував свій виступ на заході Пінчука

Президент США Дональд Трамп назвав фейком історію, описану в статті The New York Times про розслідування ФБР виплати 150 тисяч доларів у фонд Трампа українським бізнесменом Вікторм Пінчуком.

Про це він пише у своєму Твіттері в середу.

Трамп стверджує, що журналісти "написали ще одну фальшиву історію".

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Президент США заявляє, що виступити в рамках конференції "Ялтинська європейська стратегія" йому запропонував політичний експерт Даг Шон, а не український бізнесмен.

"Я дуже добре ставився до України - додаткове спростування фейкової історії про мою змову з Росією", - написав також Трамп.

В іншому твіті Трамп також поскаржився, на "велику кількість фальшивих новин" про те, що відбувається в Білому домі.

The New York Times раніше написала, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер розслідує виплату 150 тисяч доларів у фонд президента США Дональда Трампа українським бізнесменом Вікторм Пінчуком.

"У цьому році слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. У відповідь компанія передала документи про пожертвування в розмірі 150 тисяч доларів, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві", - йшлося в публікації.

Реагуючи на ситуацію, Фонд Віктора Пінчука заявив у коментарі газеті, що звернувся до Трампа та інших світових лідерів по допомогу у справі "зміцнення зв'язків між Україною та Заходом".

За твердженням фонду, пожертва була "особливим проханням фундації Трампа у вересні 2015 року, коли на пост президента було кілька кандидатів від Республіканської партії, і не було жодних гарантій, що Трамп стане єдиним висуванцем від республіканців у 2016 році".

Як відомо, в січні 2018 року газета The New York Times підрахувала, що з моменту його висунення на вибори Трамп у своєму Твіттері образив 426 людей, видань, компаній і країн.

Американські журналісти навіть опублікували відкритий лист до обраного президента США, в якому пояснили своє бачення відносин між його адміністрацією і прес-корпусом.