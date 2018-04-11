Трамп прокоментував свій виступ на заході Пінчука

Президент США Дональд Трамп назвав фейком історію, описану в статті The New York Times про розслідування ФБР виплати 150 тисяч доларів у фонд Трампа українським бізнесменом Вікторм Пінчуком.

Про це він пише у своєму Твіттері в середу.

Трамп стверджує, що журналісти "написали ще одну фальшиву історію".

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

Президент США заявляє, що виступити в рамках конференції "Ялтинська європейська стратегія" йому запропонував політичний експерт Дуглас Шон, а не український бізнесмен.

"Я дуже добре ставився до України - додаткове спростування фейкової історії про мою змову з Росією", - написав також Трамп.

В іншому твіті Трамп також поскаржився, на "велику кількість фальшивих новин" про те, що відбувається в Білому домі.

Автор вищевказаної статті репортер TNYT Майкл Шмідт наголошує, що в його матеріалі вказано, що Дуглас Шон дійсно організовував виступ Трампа.

Шмідт додає, що "президент неточним чином описує нашу історію", та вказує, що "важливо не те, хто організував зустріч, але чому були заплачені гроші".

The New York Times раніше написала, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер розслідує виплату 150 тисяч доларів у фонд президента США Дональда Трампа українським бізнесменом Вікторм Пінчуком.

"У цьому році слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. У відповідь компанія передала документи про пожертвування в розмірі 150 тисяч доларів, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві", - йшлося в публікації.

Реагуючи на ситуацію, Фонд Віктора Пінчука заявив у коментарі газеті, що звернувся до Трампа та інших світових лідерів по допомогу у справі "зміцнення зв'язків між Україною та Заходом".

За твердженням фонду, пожертва була "особливим проханням фундації Трампа у вересні 2015 року, коли на пост президента було кілька кандидатів від Республіканської партії, і не було жодних гарантій, що Трамп стане єдиним висуванцем від республіканців у 2016 році".

Як відомо, в січні 2018 року газета The New York Times підрахувала, що з моменту його висунення на вибори Трамп у своєму Твіттері образив 426 людей, видань, компаній і країн.

Американські журналісти навіть опублікували відкритий лист до обраного президента США, в якому пояснили своє бачення відносин між його адміністрацією і прес-корпусом.