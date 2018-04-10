Мюллер розслідує виплату Пінчуком $150 тисяч у фонд Трампа

Спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер розслідує виплату 150 тисяч доларів у фонд президента США Дональда Трампа українським бізнесменом Вікторм Пінчуком.

Про це пише The New York Times.

"У цьому році слідчі зажадали від компанії Trump Organization масив документів про бізнес з іноземними громадянами. У відповідь компанія передала документи про пожертвування в розмірі 150 тисяч доларів, яке український мільярдер Віктор Пінчук зробив у вересні 2015 року фонду Дональда Трампа в обмін на 20-хвилинний виступ Трампа через відеозв'язок на конференції в Києві", - йдеться в публікації.

Як зазначає видання, пожертвування було внесено на вимогу особистого юриста Трампа Майкла Коена, у якого, як повідомлялося, ФБР провело обшуки. Внесок Пінчука став найбільшим, отриманим фондом в 2015 році від кого-небудь, крім самого пана Трампа.

Платіж від Пінчука цікавий тим, що він був здійснений іноземцем під час виборчої кампанії, повідомив виданню колишній начальник одного з податкових підрозділів, яке здійснює нагляд за звільненням організацій від оподаткування.

Виступ Трампа транслювався на конференції "Ялтинська європейська стратегія", яку фінансує Пінчук. У цій конференції зазвичай беруть участь відомі колишні західні лідери, такі як колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер та колишній президент США Білл Клінтон. Захід перенесено до Києва після анексії Росією Криму в 2014 році.

Тоді Трамп виступив з критикою політики президента Барака Обами на тлі погіршення відносин між Сполученими Штатами і Росією в зв'язку з її вторгненнями в Україну.

"Наш президент не сильний, і він не робить того, що повинен робити для України. Путін взагалі не поважає нашого президента", - сказав тоді він.

Реагуючи на ситуацію, Фонд Віктора Пінчука заявив у коментарі газеті, що звернувся до Трампа та інших світових лідерів по допомогу у справі "зміцнення зв'язків між Україною та Заходом".

За твердженням фонду, пожертва була "особливим проханням фундації Трампа у вересні 2015 року, коли на пост президента було кілька кандидатів від Республіканської партії, і не було жодних гарантій, що Трамп стане єдиним висуванцем від республіканців у 2016 році".

Про внесок Пінчука в фонд Трампа стало відомо ще восени 2016 року.

Тоді ж "Українська правдв" писала, що всього протягом декількох років Пінчук перерахував родині Клінтонів не менше 8,1 мільйона доларів. За підрахунками видання The Wall Street Journal до 2014 року Українці були найщедрішими донорами Clinton Foundation, і ця сума сягала 10 млн доларів.