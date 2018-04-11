Трамп прокомментировал свое выступление на мероприятии Пинчука

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Среда, 11 апреля 2018, 14:39

Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю, описанную в статье The New York Times о расследовании ФБР выплаты 150 тысяч долларов в фонд Трампа украинским бизнесменом Викторм Пинчуком.

Об этом он пишет в своем Твиттере в среду.

Трамп утверждает, что журналисты "написали еще одну фальшивую историю".

Президент США заявляет, что выступить в рамках конференции "Ялтинская европейская стратегия" ему предложил политический эксперт Дуглас Шон, а не украинский бизнесмен.

"Я очень хорошо относился к Украине - дополнительное опровержение фейковых истории о моем сговоре с Россией", - написал также Трамп.

В другом твите Трамп также пожаловался на "большое количество фальшивых новостей" о том, что происходит в Белом доме.

The New York Times ранее написала, что специальный советник ФБР Роберт Мюллер расследует выплату 150 тысяч долларов в фонд президента США Дональда Трампа украинским бизнесменом Викторм Пинчуком.

"В этом году следователи потребовали от компании Trump Organization массив документов о бизнесе с иностранными гражданами. В ответ компания передала документы о пожертвовании в размере 150 тысяч долларов, которое украинский миллиардер Виктор Пинчук сделал в сентябре 2015 фонда Дональду Трампу в обмен на 20-минутное выступление Трампа через видеосвязь на конференции в Киеве", – говорилось в публикации.

Реагируя на ситуацию, Фонд Виктора Пинчука заявил в комментарии газете, что обратился к Трампу и другим мировым лидерам за помощью в деле "укрепления связей между Украиной и Западом".

По утверждению фонда, пожертвование была "особой просьбой фонда Трампа в сентябре 2015 года, когда на пост президента было несколько кандидатов от Республиканской партии, и не было никаких гарантий, что Трамп станет единственным выдвиженцем от республиканцев в 2016 году".

Как известно, в январе 2018 года газета The New York Times подсчитала, что с момента его выдвижения на выборы Трамп в своем Твиттере оскорбил 426 человек, изданий, компаний и стран.

Американские журналисты даже опубликовали открытое письмо к избранному президенту США, в котором объяснили свое видение отношений между администрацией и пресс-корпусом.

Валентина Романенко, УП
Темы: США СМИ
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