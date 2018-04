Трамп прокомментировал свое выступление на мероприятии Пинчука

Президент США Дональд Трамп назвал фейком историю, описанную в статье The New York Times о расследовании ФБР выплаты 150 тысяч долларов в фонд Трампа украинским бизнесменом Викторм Пинчуком.



Об этом он пишет в своем Твиттере в среду.



Трамп утверждает, что журналисты "написали еще одну фальшивую историю".

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!